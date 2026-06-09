Πανεύκολα κράκερ τυριού
Πανεύκολα κράκερ τυριού
Τραγανά, νόστιμα και πάρα πολύ εύκολα. Αυτά τα κράκερ τυριού είναι το απόλυτο σνακ και γι’ αυτό θα τα λατρέψετε
Διαδικασία
Βήμα 1
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα και απλώνουμε αντικολλητικό χαρτί σε ένα ταψί.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα και απλώνουμε αντικολλητικό χαρτί σε ένα ταψί.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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