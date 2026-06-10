Κριτσίνια με ζύμη ψωμιού και ελιές
Κριτσίνια με ζύμη ψωμιού και ελιές
Τα κριτσίνια με ζύμη ψωμιού και ελιές είναι ένα αρωματικό και τραγανό σνακ, ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας.
Διαδικασία
Βήμα 1
Διαλύουμε τη μαγιά στο νερό και την αφήνουμε για 5΄ να αφρίσει ελαφρά. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το αλεύρι με το αλάτι, κάνουμε μια λακκούβα στο κέντρο και ρίχνουμε το νερό με τη μαγιά και το λάδι.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Διαλύουμε τη μαγιά στο νερό και την αφήνουμε για 5΄ να αφρίσει ελαφρά. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το αλεύρι με το αλάτι, κάνουμε μια λακκούβα στο κέντρο και ρίχνουμε το νερό με τη μαγιά και το λάδι.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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