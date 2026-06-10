Κριτσίνια με ζύμη ψωμιού και ελιές
CANTINA
Κριτσίνια κριτσίνια με ελιές

Κριτσίνια με ζύμη ψωμιού και ελιές

Τα κριτσίνια με ζύμη ψωμιού και ελιές είναι ένα αρωματικό και τραγανό σνακ, ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας.

Κριτσίνια με ζύμη ψωμιού και ελιές
Διαδικασία

Βήμα 1
Διαλύουμε τη μαγιά στο νερό και την αφήνουμε για 5΄ να αφρίσει ελαφρά. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το αλεύρι με το αλάτι, κάνουμε μια λακκούβα στο κέντρο και ρίχνουμε το νερό με τη μαγιά και το λάδι.

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