Κριτσίνια με ζύμη ψωμιού και ελιές

Διαλύουμε τη μαγιά στο νερό και την αφήνουμε για 5΄ να αφρίσει ελαφρά. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το αλεύρι με το αλάτι, κάνουμε μια λακκούβα στο κέντρο και ρίχνουμε το νερό με τη μαγιά και το λάδι.