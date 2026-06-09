Γαρίδες σκορδάτες με πατατάκια
CANTINA
Γαρίδες

Γαρίδες σκορδάτες με πατατάκια

Χρειάζονται μόλις 20 λεπτά για να ετοιμάσουμε ένα πολύ νόστιμο πιάτο με γαρίδες, που ιδανικά το απολαμβάνουμε με ένα ποτήρι παγωμένη μπίρα

Γαρίδες σκορδάτες με πατατάκια
Διαδικασία
Βήμα 1
Γαρίδες: Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και προσθέτουμε το σκόρδο. Το σοτάρουμε ελάχιστα μέχρι να αρωματίσει το λάδι και το αφαιρούμε.
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