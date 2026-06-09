Γαρίδες σκορδάτες με πατατάκια
Γαρίδες σκορδάτες με πατατάκια
Χρειάζονται μόλις 20 λεπτά για να ετοιμάσουμε ένα πολύ νόστιμο πιάτο με γαρίδες, που ιδανικά το απολαμβάνουμε με ένα ποτήρι παγωμένη μπίρα
Διαδικασία
Βήμα 1
Γαρίδες: Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και προσθέτουμε το σκόρδο. Το σοτάρουμε ελάχιστα μέχρι να αρωματίσει το λάδι και το αφαιρούμε.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Γαρίδες: Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και προσθέτουμε το σκόρδο. Το σοτάρουμε ελάχιστα μέχρι να αρωματίσει το λάδι και το αφαιρούμε.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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