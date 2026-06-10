Aspasia: Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μάνη αλλά και απ’ όλη την Ελλάδα

Ο γεμάτος στροφές δρόμος προς τη Μέσα Μάνη είναι μια εμπειρία. Όσο αφήνεις πίσω σου την Αρεόπολη και ανηφορίζεις, το τοπίο γίνεται όλο και πιο γυμνό, πιο αυστηρό, κάπως αφιλόξενο αλλά ταυτόχρονα ελκυστικό. Σε κάποιο σημείο της διαδρομής, μικρά πέτρινα σπίτια οριοθετούν το χωριό Σταυρί, όπως ενημερώνει η πινακίδα. Στην πλατεία του, δεσπόζει η Aspasia, ένα εστιατόριο που θα ήταν κρίμα να κρίνεται μόνο για το φαγητό και όχι για τις προθέσεις της δημιουργού του.