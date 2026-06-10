Aspasia: Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μάνη αλλά και απ’ όλη την Ελλάδα
Aspasia: Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μάνη αλλά και απ’ όλη την Ελλάδα
Στο Σταυρί της Μέσα Μάνης, η σεφ Σταυριανή Ζερβακάκου δεν άνοιξε απλώς ένα εστιατόριο, δημιούργησε την Aspasia, έναν χώρο για να εκφράζεται
Ο γεμάτος στροφές δρόμος προς τη Μέσα Μάνη είναι μια εμπειρία. Όσο αφήνεις πίσω σου την Αρεόπολη και ανηφορίζεις, το τοπίο γίνεται όλο και πιο γυμνό, πιο αυστηρό, κάπως αφιλόξενο αλλά ταυτόχρονα ελκυστικό. Σε κάποιο σημείο της διαδρομής, μικρά πέτρινα σπίτια οριοθετούν το χωριό Σταυρί, όπως ενημερώνει η πινακίδα. Στην πλατεία του, δεσπόζει η Aspasia, ένα εστιατόριο που θα ήταν κρίμα να κρίνεται μόνο για το φαγητό και όχι για τις προθέσεις της δημιουργού του.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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