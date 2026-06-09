Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (9/6/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (9/6/2026)
Σήμερα Τρίτη το μενού μας ταξιδεύει σε γνώριμες γεύσεις, που συνδυάζουν παράδοση και δημιουργικότητα, συνθέτοντας ένα απολαυστικό γεύμα με χαρακτήρα και ισορροπία
Ξεκινάμε με ρεγγοσαλάτα με ολόκληρη ρέγγα, έναν μερακλίδικο και γεμάτο νοστιμιά μεζέ που φέρνει στο τραπέζι τη χαρακτηριστική καπνιστή γεύση της θάλασσας. Στη συνέχεια, οι φλαούνες με σέσκουλα και νωπή μυζήθρα παντρεύουν την κυπριακή παράδοση με τα αρώματα των φρέσκων χορταρικών και των μυρωδικών.
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Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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