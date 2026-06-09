Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (9/6/2026)

Ξεκινάμε με ρεγγοσαλάτα με ολόκληρη ρέγγα, έναν μερακλίδικο και γεμάτο νοστιμιά μεζέ που φέρνει στο τραπέζι τη χαρακτηριστική καπνιστή γεύση της θάλασσας. Στη συνέχεια, οι φλαούνες με σέσκουλα και νωπή μυζήθρα παντρεύουν την κυπριακή παράδοση με τα αρώματα των φρέσκων χορταρικών και των μυρωδικών.