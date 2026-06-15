Ξεχάσατε τη μπίρα εκτός ψυγείου; Το κόλπο που τη δροσίζει σε 15 λεπτά
CANTINA
Μπίρα παγωμένη μπίρα

Ξεχάσατε τη μπίρα εκτός ψυγείου; Το κόλπο που τη δροσίζει σε 15 λεπτά

Ξεχάσατε να βάλετε τη μπίρα στο ψυγείο; Δείτε το απλό κόλπο με το βρεγμένο χαρτί κουζίνας που τη δροσίζει πολύ πιο γρήγορα.

Ξεχάσατε τη μπίρα εκτός ψυγείου; Το κόλπο που τη δροσίζει σε 15 λεπτά

Οι επισκέπτες έφτασαν, η μπίρα είναι χλιαρή και το ψυγείο δεν προλαβαίνει. Υπάρχει ένα απλό κόλπο που μπορεί να τη δροσίσει πολύ πιο γρήγορα και χρειάζεται μόνο χαρτί κουζίνας και λίγα λεπτά στην κατάψυξη.

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