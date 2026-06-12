Τα γεμιστά της τεμπέλας: Η εύκολη εκδοχή ενός αγαπημένου καλοκαιρινού φαγητού

Τα γεμιστά είναι από τα φαγητά που αγαπάμε να τρώμε, αλλά όχι τόσο να μαγειρεύουμε. Γιατί όσο απολαυστικό είναι ένα ταψί με ζουμερές ντομάτες και πιπεριές που μοσχοβολούν μαϊντανό, άλλο τόσο χρονοβόρα είναι η διαδικασία για να φτάσουν στο τραπέζι. Κάπου εκεί εμφανίζονται τα «γεμιστά της τεμπέλας». Μια συνταγή που δεν είναι ακριβώς γεμιστά, αλλά καταφέρνει να κρατήσει σχεδόν όλα όσα αγαπάμε σε αυτά είναι η καλύτερη λύση.