Σουγάνια: Το παραδοσιακό πιάτο της Λέσβου με τα γεμιστά κρεμμύδια
CANTINA
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Σουγάνια: Το παραδοσιακό πιάτο της Λέσβου με τα γεμιστά κρεμμύδια

Η ιστορία, η προέλευση, τα υλικά και η παραδοσιακή συνταγή για τους γνωστούς κρεμμυδοντολμάδες του νησιού.

Σουγάνια: Το παραδοσιακό πιάτο της Λέσβου με τα γεμιστά κρεμμύδια

Τα συναντάμε σε ταβέρνες και ουζερί της Λέσβου, αλλά έξω από το νησί ελάχιστοι γνωρίζουν το όνομά τους. Τα σουγάνια είναι οι περίφημοι κρεμμυδοντολμάδες στην κουζίνα της Λέσβου, ένα πιάτο με μικρασιατικές ρίζες που μετατρέπει το ταπεινό κρεμμύδι σε πρωταγωνιστή.

Τι είναι τα σουγάνια;

Τα σουγάνια, που συναντάμε και ως σογάνια, είναι οι παραδοσιακοί κρεμμυδοντολμάδες της Λέσβου. Η ονομασία τους προέρχεται από την τουρκική λέξη «soğan», που σημαίνει κρεμμύδι, μια υπενθύμιση των μικρασιατικών επιρροών που διαμόρφωσαν τη γαστρονομία του νησιού. Σε αντίθεση με τους κλασικούς ντολμάδες που τυλίγονται σε αμπελόφυλλα ή λάχανο, εδώ το περίβλημα είναι τα φύλλα του ίδιου του κρεμμυδιού. Αφού βράσουν και μαλακώσουν, χωρίζονται προσεκτικά σε στρώσεις και γεμίζονται με κιμά, ρύζι, ντομάτα, μυρωδικά και μπαχαρικά. Το αποτέλεσμα είναι ένα φαγητό με γλυκιά, βαθιά γεύση και έντονο άρωμα κύμινου.

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