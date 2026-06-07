Πότε σταματήσαμε να τρώμε στο οικογενειακό τραπέζι;
Πότε σταματήσαμε να τρώμε στο οικογενειακό τραπέζι;
Το οικογενειακό τραπέζι, το μεσημέρι, υπήρξε για δεκαετίες ένας από τους πιο σταθερούς πυρήνες της ελληνικής καθημερινότητας
Πώς ένα από τα πιο ισχυρά ελληνικά σύμβολα οικειότητας στήνεται με νέους όρους, συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες ανάγκες. Στο Αλφαβητάριον της Α’ Τάξης Δημοτικού από το 1955 έως το 1979 αποτυπώνεται μια εικόνα οικογενειακού γεύματος, που για πολλούς είναι άγνωστη. Η μητέρα σερβίρει το φαγητό με τη σειρά, στο καλοστρωμένο τραπέζι. Τα παιδιά περιμένουν να σερβίρει στη γιαγιά και στο δικό της πιάτο. Φορούν πετσέτες στον λαιμό. Μια ανάμνηση από τα παλιά, τότε που η ελληνική οικογένεια συγχρονιζόταν γύρω από ένα τραπέζι. Το μεσημέρι έκλειναν προσωρινά οι δουλειές, τα παιδιά επέστρεφαν από το σχολείο, τα πιάτα γέμιζαν και η τελετουργία του φαγητού ξεκινούσε. Το οικογενειακό τραπέζι, το μεσημέρι, υπήρξε για δεκαετίες ένας από τους πιο σταθερούς πυρήνες της ελληνικής καθημερινότητας: χώρος επικοινωνίας, διαφωνιών, συμβουλών, αστείων ή και δυσβάσταχτων σιωπών.
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