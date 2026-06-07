Το Κλακάζ πήρε τη σκυτάλη από το six d.o.g.s: Τι συμβαίνει στον κήπο της Αβραμιώτου

Ο χώρος λειτουργεί με διαφορετική λογική από ό,τι ξέρεις. Έχει όμως μία υπόγεια σύνδεση με το παρελθόν του, σαν να θέλει να το τιμήσει