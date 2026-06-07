Το Κλακάζ πήρε τη σκυτάλη από το six d.o.g.s: Τι συμβαίνει στον κήπο της Αβραμιώτου
CANTINA
Κλακάζ Μοναστηράκι Αβραμιώτου six d.o.g.s.

Το Κλακάζ πήρε τη σκυτάλη από το six d.o.g.s: Τι συμβαίνει στον κήπο της Αβραμιώτου

Ο χώρος λειτουργεί με διαφορετική λογική από ό,τι ξέρεις. Έχει όμως μία υπόγεια σύνδεση με το παρελθόν του, σαν να θέλει να το τιμήσει

Το Κλακάζ πήρε τη σκυτάλη από το six d.o.g.s: Τι συμβαίνει στον κήπο της Αβραμιώτου
Στην οδό Αβραμιώτου 6-8, στο Μοναστηράκι, η σκάλα που κατεβαίνεις οδηγεί στον ίδιο χώρο. Τα ίδια θεόρατα δέντρα, ο ίδιος μισός στρέμματος κήπος, η ίδια αίσθηση ότι βρέθηκες κάπου που δεν περίμενες να υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας. Η ταμπέλα όμως γράφει άλλο όνομα: Κλακάζ. Και ο χώρος λειτουργεί με διαφορετική λογική από ό,τι ξέρεις. Έχει όμως μία υπόγεια σύνδεση με το παρελθόν του, σαν να θέλει να το τιμήσει.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης