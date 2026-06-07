Το Κλακάζ πήρε τη σκυτάλη από το six d.o.g.s: Τι συμβαίνει στον κήπο της Αβραμιώτου
Το Κλακάζ πήρε τη σκυτάλη από το six d.o.g.s: Τι συμβαίνει στον κήπο της Αβραμιώτου
Ο χώρος λειτουργεί με διαφορετική λογική από ό,τι ξέρεις. Έχει όμως μία υπόγεια σύνδεση με το παρελθόν του, σαν να θέλει να το τιμήσει
Στην οδό Αβραμιώτου 6-8, στο Μοναστηράκι, η σκάλα που κατεβαίνεις οδηγεί στον ίδιο χώρο. Τα ίδια θεόρατα δέντρα, ο ίδιος μισός στρέμματος κήπος, η ίδια αίσθηση ότι βρέθηκες κάπου που δεν περίμενες να υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας. Η ταμπέλα όμως γράφει άλλο όνομα: Κλακάζ. Και ο χώρος λειτουργεί με διαφορετική λογική από ό,τι ξέρεις. Έχει όμως μία υπόγεια σύνδεση με το παρελθόν του, σαν να θέλει να το τιμήσει.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα