Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (5/6/2026)
Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (5/6/2026)
Παρασκευή σήμερα και, παρά το στρες και την κούραση της εβδομάδας, το γεγονός ότι είμαστε μία ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο μάς γεμίζει ενέργεια. Έτσι, το σημερινό μενού θα είναι γεμάτο χρώματα και γεύσεις που αρέσουν σε όλους.
Θα μαγειρέψουμε, λοιπόν, λαδερά φασολάκια με πατάτες και κολοκυθάκια, ένα από τα πιο κλασικά καλοκαιρινά πιάτα, και θα ψήσουμε μία πεντανόστιμη μελιτζανόπιτα με τραχανά. Άλλωστε, οι μελιτζάνες αυτή την εποχή είναι στα φόρτε τους, οπότε προτιμούμε συνταγές με αυτές ως βασικό υλικό. Για βραδινό, θα ετοιμάσουμε χορταστικά σάντουιτς με προζυμένιο ψωμί και, τέλος, για γλυκό θα φτιάξουμε μία βελούδινη κρέμα σοκολάτας.
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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