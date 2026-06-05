Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (5/6/2026)

Παρασκευή σήμερα και, παρά το στρες και την κούραση της εβδομάδας, το γεγονός ότι είμαστε μία ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο μάς γεμίζει ενέργεια. Έτσι, το σημερινό μενού θα είναι γεμάτο χρώματα και γεύσεις που αρέσουν σε όλους.