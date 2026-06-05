Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (5/6/2026)
CANTINA
μενού το μενού της ημέρας

Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (5/6/2026)

Παρασκευή σήμερα και, παρά το στρες και την κούραση της εβδομάδας, το γεγονός ότι είμαστε μία ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο μάς γεμίζει ενέργεια. Έτσι, το σημερινό μενού θα είναι γεμάτο χρώματα και γεύσεις που αρέσουν σε όλους.

Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (5/6/2026)
Θα μαγειρέψουμε, λοιπόν, λαδερά φασολάκια με πατάτες και κολοκυθάκια, ένα από τα πιο κλασικά καλοκαιρινά πιάτα, και θα ψήσουμε μία πεντανόστιμη μελιτζανόπιτα με τραχανά. Άλλωστε, οι μελιτζάνες αυτή την εποχή είναι στα φόρτε τους, οπότε προτιμούμε συνταγές με αυτές ως βασικό υλικό. Για βραδινό, θα ετοιμάσουμε χορταστικά σάντουιτς με προζυμένιο ψωμί και, τέλος, για γλυκό θα φτιάξουμε μία βελούδινη κρέμα σοκολάτας.

Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης