Τα φασολάκια δεν γίνονται μόνο λαδερά: 5 καλοκαιρινές συνταγές που αξίζει να δοκιμάσουμε

Από δροσερές σαλάτες με αμπελοφάσουλα μέχρι χυλωμένες χάντρες και κλασικά λαδερά, πέντε συνταγές που αξιοποιούν τα φρέσκα φασόλια του καλοκαιριού όσο είναι στην εποχή τους.

Τα έχουμε συνδέσει με το κλασικό λαδερό της κατσαρόλας, όμως τα φασολάκια και τα αμπελοφάσουλα έχουν πολλές περισσότερες δυνατότητες. Γίνονται δροσερές σαλάτες, συνδυάζονται με τυριά, συνοδεύουν ψάρια και πρωταγωνιστούν σε παραδοσιακά καλοκαιρινά φαγητά. Συγκεντρώσαμε πέντε συνταγές που αξιοποιούν τα φρέσκα φασόλια της εποχής όσο βρίσκονται στα καλύτερά τους.

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