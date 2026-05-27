Μην πετάτε το κατακάθι του καφέ: 4 έξυπνοι τρόποι για να το αξιοποιήσετε

Ο καφές είναι για πολλούς η πρώτη κίνηση της ημέρας. Το άρωμα που γεμίζει την κουζίνα το πρωί, η μικρή παύση μέσα στη δουλειά, το απογευματινό φλιτζάνι που συνοδεύει μια συζήτηση ή λίγα λεπτά ηρεμίας. Μαζί με κάθε καφέ όμως μένουν και τα κατακάθια, τα οποία συνήθως καταλήγουν κατευθείαν στα σκουπίδια. Κι όμως, αυτά τα υπολείμματα μπορούν να αποκτήσουν δεύτερη ζωή μέσα στο σπίτι, στον κήπο αλλά ακόμη και στην περιποίηση του σώματος.