Κινόα ή πλιγούρι; Οι διαφορές, η διατροφική αξία και 8 συνταγές για να τα αξιοποιήσετε σωστά

Τα τελευταία χρόνια, η κινόα και το πλιγούρι έχουν αποκτήσει μόνιμη θέση στα καθημερινά τραπέζια, στα lunch bowls, στις σαλάτες και στα πιο ισορροπημένα γεύματα. Αν και συχνά μπαίνουν στην ίδια κατηγορία, πρόκειται για δύο αρκετά διαφορετικά υλικά, τόσο στη γεύση και την υφή όσο και στον τρόπο που χρησιμοποιούνται στη μαγειρική. Κάπου ανάμεσα σε κατσαρόλες με ντομάτα και πολύχρωμα meal prep τάπερ, αυτά τα δύο υλικά απέκτησαν τον δικό τους ρόλο στη σύγχρονη κουζίνα. Το ένα θυμίζει κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι και μυρωδιά από γεμιστά που βγαίνουν από τον φούρνο. Το άλλο φέρνει περισσότερο τη λογική της γρήγορης, θρεπτικής και ευέλικτης καθημερινότητας. Και τα δύο όμως μπορούν να σταθούν πολύ πιο δημιουργικά απ’ όσο συνήθως φανταζόμαστε.