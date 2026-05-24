Σουβλάκι: Το πιο αγαπημένο βραδινό της πόλης

Υπάρχουν φαγητά που δεν χρειάζονται συστάσεις. Αρκεί η μυρωδιά τους στον δρόμο, το χαρτί που ανοίγει πάνω στο τραπέζι, η πρώτη μπουκιά αργά το βράδυ. Το σουβλάκι δεν είναι απλώς street food. Είναι ίσως η πιο σταθερή γεύση της ελληνικής καθημερινότητας. Στο νέο τεύχος του Cantina, που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το Θέμα, αφιερώνουμε ένα μεγάλο κομμάτι στο φαινόμενο «σουβλάκι».

Σε μια διαχρονική σχέση των Ελλήνων με το παραδοσιακό street food της χώρας. Γιατί το σουβλάκι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι έξοδος μετά τη δουλειά, παρέα μετά το ποτό, στάση στην επιστροφή, γεύση που όλοι μοιραζόμαστε ανεξαρτήτως ηλικίας, τάξης ή συνήθειας.



