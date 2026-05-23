Κουκούτσι βερίκοκου: Τι κρύβει μέσα του και γιατί χρειάζεται προσοχή

Το βερίκοκο είναι από τα πιο χαρακτηριστικά φρούτα του καλοκαιριού. Γλυκό, αρωματικό και ζουμερό, συνδέεται με μαρμελάδες, γλυκά και καλοκαιρινά μπολ με φρούτα. Όμως γύρω από το κουκούτσι του υπάρχει εδώ και χρόνια μια μικρή περιέργεια: τρώγεται τελικά αυτό που κρύβεται μέσα του;Πολλοί θυμούνται γονείς ή παππούδες να σπάνε το σκληρό κουκούτσι με μια πέτρα ή έναν καρυοθραύστη για να φάνε τον μικρό πυρήνα στο εσωτερικό του. Η γεύση του θυμίζει αμύγδαλο, κάποιες φορές πιο γλυκό και άλλες αρκετά πικρό. Ωστόσο, εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί το κουκούτσι του βερίκοκου δεν είναι τόσο αθώο όσο φαίνεται.