Fine Mess: Για αργοψημένο αμερικανικό BBQ και χειροποίητο pastrami στο Κολωνάκι

Στον πεζόδρομο της οδού Δελφών υπήρχε μια καφετέρια που είχε σημαδέψει τα φοιτητικά χρόνια όλων εμάς των 40άρηδων. Μιλάμε για το Εν Δελφοίς, όπου τα τραπέζια ήταν πάντα γεμάτα, καθημερινές και μη. Στον ίδιο χώρο, εδώ και μερικά χρόνια, βρίσκεται το εστιατόριο Fine Mess, το οποίο έχει αφιερωθεί στο αμερικανικό BBQ. Ένα ενδιαφέρον concept, όπου η φωτιά και ο καπνός δίνουν ξεχωριστό χαρακτήρα όχι μόνο στα κρέατα, αλλά και στα υπόλοιπα πιάτα που συμπληρώνουν τον κατάλογο. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το ειδικά διαμορφωμένο smoke room, ορατό και ουσιαστικό κομμάτι της εμπειρίας.

Για την ιστορία, αξίζει να αναφέρουμε πως η αφετηρία αυτής της ιδέας ήταν ένα εκτενές ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της σεφ Έλενας Καπέρδα και του συζύγου της, Κωστή Μπαστιά. Αφού όργωσαν τον αμερικανικό Νότο, απέκτησαν μια πιο ουσιαστική εικόνα του «low & slow», όχι ως τάση, αλλά ως πολιτισμική πρακτική. Και αυτό ακριβώς θέλησαν να φέρουν στο κέντρο της Αθήνας, δίνοντάς του ωστόσο, μια πιο fine dining προσέγγιση.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr