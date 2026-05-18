Ο λόγος που το καϊμάκι εξαφανίζεται γρήγορα από τον εσπρέσο

Ο εσπρέσο για πολλούς δεν είναι απλώς καφές. Είναι η μυρωδιά που γεμίζει την κουζίνα το πρωί, η πρώτη γουλιά, που κάνει τα πάντα να σταματούν. Μαζί, όμως, με τα έντονα αρώματα, έρχεται πάντα και το καϊμάκι: η λεπτή, χρυσαφένια κρέμα που απλώνεται στην επιφάνεια και κάνει τον καφέ να δείχνει «σωστός» με την πρώτη ματιά. Πόση σημασία έχει όμως πραγματικά το καϊμάκι στον εσπρέσο και είναι όντως δείγμα καλού καφέ;