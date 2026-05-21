Το υλικό που αυξάνει την πρωτεΐνη και κάνει τα αυγά πιο αφράτα

Αν ψάχνουμε έναν εύκολο τρόπο να κάνουμε τα αυγά πιο αφράτα χωρίς περισσότερα υλικά ή ιδιαίτερη τεχνική, αξίζει να δοκιμάσουμε αυτό που κάνουν όλο και περισσότεροι τελευταία: μία κουταλιά στραγγιστό γιαούρτι μέσα στο μείγμα. Το αποτέλεσμα είναι πιο κρεμώδες, πιο μαλακό και ελαφρώς πιο χορταστικό, χωρίς να αλλάζει ιδιαίτερα η γεύση. Δεν πρόκειται για κάποιο «μαγικό» διατροφικό τρικ, αλλά για μια μικρή προσθήκη που φαίνεται να λειτουργεί πραγματικά στο τηγάνι.