8 συνταγές με ψάρι: Μελωμένα μαγειρευτά, πλακί και λεμονάτες σάλτσες
Από μαγειρευτά φούρνου μέχρι πιο δημιουργικές προτάσεις με λαχανικά και μυρωδικά, οι παρακάτω συνταγές αποδεικνύουν πόσο ευέλικτο και απολαυστικό μπορεί να γίνει στο καθημερινό τραπέζι.
Το ψάρι πρωταγωνιστεί σε αγαπημένες συνταγές της ελληνικής κουζίνας, συνδυάζοντας μοναδική γεύση, θρεπτική αξία και αρώματα της Μεσογείου.
Στο αφιέρωμα αυτό θα βρείτε λαχταριστές επιλογές όπως μπακαλιάρο με πατάτες, ροφό με κολοκυθάκια και φαγκρί με μπάμιες, αλλά και πιο ιδιαίτερους συνδυασμούς όπως σαρδέλες φιλεταρισμένες με ψητά ντοματίνια και πέστο μάραθου ή ψάρι με φινόκιο και λεμονάτη σάλτσα στη γάστρα.
Τη συλλογή συμπληρώνουν παραδοσιακές και δημιουργικές συνταγές, όπως αγκινάρες αλά πολίτα με ψάρι και ξιφίας με φασολάκια για γεύματα γεμάτα γεύση και θαλασσινή έμπνευση.
