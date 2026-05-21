Η επιστήμη πίσω από τους τέλειους ρεβιθοκεφτέδες

Ρεβίθια, κρεμμύδι, μυρωδικά, λίγο αλεύρι και καυτό λάδι, υλικά που συνθέτουν έναν μεζέ ο οποίος μοιάζει αυθόρμητος, όμως στηρίζεται σε μια ακριβή αλληλουχία φυσικών και χημικών μεταμορφώσεων. Το όσπριο μαλακώνει, το άμυλο δένει, οι πρωτεΐνες σταθεροποιούν τη δομή, η επιφάνεια αφυδατώνεται και ροδίζει, ενώ τα μπαχαρικά δίνουν στο άρωμα βάθος και διάρκεια.Οι ρεβιθοκεφτέδες ανήκουν σε εκείνα τα φαγητά που δεν χρειάζονται στόμφο για να συγκινήσουν. Έχουν τη σεμνότητα των οσπρίων, τη μνήμη της νησιώτικης κουζίνας, τη χαρά του μεζέ και, ταυτόχρονα, μια εντυπωσιακή χημεία που μεταμορφώνει λίγα απλά υλικά, σε κάτι αρωματικό, χορταστικό και βαθιά γαστρονομικό.