Σούμα Χίου: Το άγνωστο για χρόνια, ελληνικό απόσταγμα και ο παραγωγός που το έβγαλε από την αφάνεια

Τι είναι η σούμα Χίου και γιατί έμεινε άγνωστη για χρόνια; Ο παραγωγός Χρήστος Λιβανός εξηγεί πώς το απόσταγμα από σύκο βγαίνει στο προσκήνιο.

Στη Χίο, η σούμα ήταν ένα τοπικό απόσταγμα που κυκλοφορούσε από χέρι σε χέρι, στο καζάνι, στο τραπέζι, στη μνήμη. Με πρώτη ύλη το αποξηραμένο σύκο και ένα γευστικό προφίλ που δεν θυμίζει κανένα άλλο ελληνικό απόσταγμα, δεν εντάχθηκε ποτέ εύκολα σε κατηγορίες. «Δεν υπήρχε καν κατηγορία για αυτό που θέλαμε να κάνουμε», λέει ο Χρήστος Λιβανός, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά του να την εμφιαλώσει. Η νομοθετική ασάφεια και η γραφειοκρατία κράτησαν για χρόνια το προϊόν εντός των ορίων του νησιού.

Σήμερα, μέσα από τη «Χιώτισσα», επιχειρεί να δώσει μια πιο καθαρή, σύγχρονη εκδοχή ενός βαθιά τοπικού αποστάγματος, επανατοποθετώντας το όχι μόνο στην ελληνική αγορά αλλά και σε ένα διεθνές πλαίσιο όπου επιχειρεί να σταθεί δίπλα σε πιο αναγνωρίσιμα αποστάγματα. Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνεται και η υποβολή φακέλου για την αναγνώριση της σούμας ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Για όλα αυτά και για άλλα πολλά, το Cantina μίλησε με τον παραγωγό Χρήστο Λιβανό.

Δεν είναι τσίπουρο, δεν είναι ρακή και όμως έχει ιστορία 300 ετών.



