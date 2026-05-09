Τσιροσαλάτα: Πώς φτιάχνεται ο παραδοσιακός θαλασσινός μεζές με το καπνιστό σκουμπρί

Υπάρχουν μεζέδες που κουβαλούν μέσα τους ολόκληρη την ιστορία της ελληνικής ακτής. Λίγο ψωμί, ένα πιάτο με ντομάτα, δυνατή αλμύρα από τη θάλασσα και ένα ποτήρι ούζο αρκούν για να εμφανιστεί στο τραπέζι η τσιροσαλάτα. Για κάποιους είναι γνώριμη γεύση παιδικών καλοκαιριών και παλιών ουζερί. Για άλλους, ένας σχεδόν ξεχασμένος μεζές που δύσκολα συναντάμε πια εκτός παραθαλάσσιων περιοχών.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr