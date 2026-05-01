Πρωτομαγιά: Φτιάχνουμε βρώσιμο μαγιάτικο στεφάνι

Βγαίνουμε «να πιάσουμε τον Μάη» με λίγα λουλούδια και επιστρέφουμε στο σπίτι με τα χέρια γεμάτα χαμομήλια, πικραλίδες, μυρωδάτα κλαδάκια από θυμάρι και δεντρολίβανο. Το μαγιάτικο στεφάνι συμβολίζει την αναγέννηση της φύσης κι εμείς το βάζουμε στο τραπέζι μας.

Πρώτη μέρα του μήνα και ξεκινάμε νωρίς το πρωί την πρωινή μας βόλτα στην εξοχή. Θέλουμε να μαζέψουμε λίγα φρέσκα λουλούδια για το μαγιάτικο στεφάνι και καταλήγουμε να παρατηρούμε τι πραγματικά υπάρχει γύρω μας. Ποια φυτά μυρίζουν, ποια τρώγονται, ποια αξίζει να κρατήσουμε. Η Πρωτομαγιά, πέρα από έθιμο, είναι ίσως η πιο εύκολη αφορμή για να ξανασυνδεθούμε με αυτό που φυτρώνει δίπλα μας. Ό,τι βρούμε και μας αρέσει, το κρατάμε, το δένουμε και το κρεμάμε στην πόρτα μας. Ωστόσο, ανάμεσα στο πολύχρωμο μπουκέτο, υπάρχουν μυρωδικά και βρώσιμα άνθη που ανήκουν στην κουζίνα και μπορούν να καταλήξουν στο τραπέζι μας ή ακόμα καλύτερα στο πιάτο.



