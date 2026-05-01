Πρωτομαγιά: Οι γεύσεις και τα αρώματα της άνοιξης στο ελληνικό τραπέζι

Κάποιες μέρες της χρονιάς τις θυμάσαι κυρίως μέσα από μυρωδιές. Η Πρωτομαγιά είναι μια από αυτές. Καπνός από κάρβουνα, θυμάρι στον αέρα, κρασί από ασκό, μπορεί και όχι, στο ποτήρι. Και κάπου στο βάθος, άρωμα από πίτα που ψήνεται σε ξύλο. Στην Ελλάδα, η 1η Μαΐου δεν είναι απλώς αργία. Είναι η πρώτη μεγάλη τελετή μετάβασης.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr