Εύα Καράγκου: Μια ελληνίδα ζαχαροπλάστρια στο βραβευμένο με 3 αστέρια Michelin "Arpège"

Η Εύα Καράγκου είναι μόλις 20 ετών και ήδη εργάζεται στην κουζίνα του Arpège του Alain Passard στο Παρίσι, ενός από τα πιο εμβληματικά εστιατόρια της σύγχρονης γαστρονομίας. Η διαδρομή της μόνο συμβατική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί: από τα πρώτα μαθήματα ζαχαροπλαστικής και την παράλληλη ενασχόληση με το data science, μέχρι την École Ducasse και τη vegan ζαχαροπλαστική υψηλού επιπέδου, εκπροσωπεί μια νέα γενιά επαγγελματιών που συνδυάζει τεχνική γνώση, δημιουργικότητα και τεχνολογική σκέψη.