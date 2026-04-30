Lolita’s Αthens: Nεo καλοκαιρινό μενού με αναβαθμισμένες ιταλικές γεύσεις, γεμάτες νοστιμιά

Έχει μια υψηλή γοητεία και αυτόν τον αέρα παριζιάνικου μπιστρό το Lolita’s καθώς ο επισκέπτης αντικρύζει για πρώτη φορά τη χαρακτηριστική πορφυρή κόκκινη φορεσιά του σαλονιού του, καθώς γίνεται μέρος της κινηματογραφικής του γοητείας με τις μεγάλες περιμετρικές τζαμαρίες, σκεπασμένες με αυτό το λευκό διακριτικό κουρτινάκι, τις βαριές κουρτίνες της εισόδου, το λαμπερό του μπαρ, μα πάνω απ' όλα την κοσμοπολιτική αύρα, που εκπέμπει σε κάθε μικρή ή μεγαλύτερη γωνιά του, κάθε μικρή ή μεγαλύτερή ροτόντα, που κυριολεκτικά δεν έπεφτε καρφίτσα τον χειμώνα που πέρασε.