Nava Gastrobar: Για ηπειρώτικο κρέας, ιαπωνική namelaka σ' ένα ιστορικό κτίριο στα Ιωάννινα

Είναι ένα αρχοντικό του 19ου αιώνα, μέρος της παλιάς εβραϊκής συνοικίας, που αποκαταστάθηκε το 2020 με τη λογική να φανεί αυτό που πάντα ήταν. Εμφανής πέτρα, ψηλές οροφές, μωσαϊκό δάπεδο, ξύλινα κουφώματα. Τίποτα δεν καλύφθηκε για να φανεί καινούργιο. Τα νέα παιδιά που το ανέλαβαν είχαν το ένστικτο να μην το «φτιάξουν» υπερβολικά και αυτό, τελικά, είναι η καλύτερη αρχιτεκτονική απόφαση που πήραν.