Epicurean Tables: Το νέο γαστρονομικό concept του Ora by Ettore Botrini που φέρνει σεφ από όλο τον κόσμο στην Αθήνα

Έναν κύκλο από μοναδικές βραδιές αφιερωμένες στη δημιουργική σύμπραξη του Έκτορα Μποτρίνι με σημαντικούς σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Βρεθήκαμε στο ξεκίνημα του και μεταδίδουμε.Στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας σε ένα μοναδικής ομορφιάς παραθαλάσσιο θέρετρο, το Ora by Ettore Botrini εγκαινιάζει ένα νέο γαστρονομικό concept: τα Epicurean Tables. Έναν κύκλο από μοναδικές βραδιές αφιερωμένες στη δημιουργική σύμπραξη σημαντικών σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό με τον Έκτορα Μποτρίνι και την μαγειρική ομάδα του ξενοδοχείου One & Only Aesthesis και τον επικεφαλή σεφ Φάνη Καραδήμα. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, το εστιατόριο Ora by Botrini διαμορφώνει έναν νέο γαστρονομικό διάλογο, όπου διαφορετικές κουζίνες, τεχνικές και φιλοσοφίες συναντώνται με επίκεντρο την ίδια τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία.