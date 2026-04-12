Ένα γαστρονομικό οδοιπορικό, φόρος τιμής στην παράδοση -Μέσα από 18 εικόνες

CANTINA
Πάσχα Αρκαδία Αθηναγόρας Κωστάκος

Γιορτινό τραπέζι μέσα στο ελατόδασος του Μαινάλου, με την επιμέλεια του Αθηναγόρα Κωστάκου. O οβελίας και οι αυθεντικές τοπικές συνταγές μέσα από 18 φωτογραφίες.

Το Πάσχα στην ορεινή Αρκαδία διατηρεί την αυθεντικότητά του χωρίς πολλά στολίδια. Στο Μαίναλο, μέσα στα έλατα, όλα κινούνται σε πιο απλούς, πιο ανθρώπινους ρυθμούς. Τα χωριά γεμίζουν κόσμο, οι κουζίνες παίρνουν μπροστά και οι συνταγές μένουν όπως τις ξέρουν τόσα χρόνια, χωρίς ιδιαίτερα πειράγματα.

Ένα κοινό τραπέζι, μία μεγάλη γιορτή

Την Κυριακή του Πάσχα το τραπέζι στήνεται έξω. Ψήνεται ο οβελίας, μπαίνουν στη μέση πίτες, σαλάτες, μεζέδες και ό,τι έχει ετοιμαστεί από την προηγούμενη: μπομπότες και λαμπροκουλούρες, κόκκινα αυγά για τσούγκρισμα, άγρια χόρτα και σπαράγγια, αγκινάρες και μανιτάρια. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, μόνο καλή παρέα, φαγητό που θέλει τον χρόνο του και μια μέρα που κυλάει χωρίς βιασύνη. Το Πάσχα στο βουνό δεν εντυπωσιάζει με υπερβολές, παραμένει ουσιαστικό. Το μεγάλο κοινό τραπέζι παίρνει τη θέση που του αξίζει και γίνεται το σημείο όπου συναντιούνται οι άνθρωποι, οι γεύσεις, οι ιστορίες. Γιατί η πραγματική γιορτή δεν βρίσκεται στην ένταση της στιγμής, αλλά στη διάρκεια και την αντοχή της στον χρόνο.

