Η επιστήμη πίσω από το τέλειο πολίτικο τσουρέκι

Είναι πάντα φορτωμένο με αρώματα και γεύση. Η γυαλιστερή πλεξούδα, η ελαστική ψίχα που ανοίγει σε ίνες, το διακριτικό άρωμα της μαστίχας και του μαχλεπιού συνθέτουν μια εμπειρία που ακουμπά εξίσου στη μνήμη, στην τεχνική και στη συλλογική γαστρονομική ταυτότητα. Εκείνος που το παρατηρεί προσεκτικά διακρίνει σε αυτό κάτι πολύ περισσότερο από ένα ζύμωμα.

Το πολίτικο τσουρέκι στο μικροσκόπιο της επιστήμης

Η λέξη «τσουρέκι» συνδέεται με το τουρκικό çörek, όρο που περιέγραφε διάφορα ζυμωτά ψωμιά και πίτες με μαγιά. Η μορφή όμως που έχει επικρατήσει στον ελληνικό χώρο, η αρωματική, πλούσια εκδοχή με μαστίχα και μαχλέπι, συνδέεται άμεσα με την μικρασιάτικη κουζίνα. Μετά το 1922, οι πρόσφυγες έφεραν μαζί τους ολόκληρη τεχνογνωσία γύρω από τα εμπλουτισμένα ζυμώματα, τις σωστές αναλογίες, τον τρόπο πλεξίματος και το άρωμα που έπρεπε να προηγείται της μπουκιάς.