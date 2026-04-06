Ριζάρι: Η φυσική κόκκινη βαφή των αυγών που σχεδόν ξεχάσαμε
CANTINA
Το ριζάρι ήταν η φυσική βαφή για τα κόκκινα πασχαλινά αυγά πριν τις έτοιμες βαφές. Τι είναι, πώς χρησιμοποιούνταν και γιατί εξαφανίστηκε.

Το ριζάρι, η φυσική βαφή που χρησιμοποιούσαν παλιά για τα κόκκινα πασχαλινά αυγά, δεν έδινε ποτέ το ίδιο αποτέλεσμα δύο φορές. Πριν εμφανιστούν οι έτοιμες βαφές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, το κόκκινο δεν ήταν δεδομένο ούτε ομοιόμορφο.   Προερχόταν από τη φύση και, πιο συγκεκριμένα, από τη ρίζα ενός φυτού που κάποτε αποτελούσε βασικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Το ριζάρι έδινε το χρώμα, αλλά μαζί του μετέφερε και μια ολόκληρη τεχνική, μια γνώση που σήμερα σχεδόν έχει χαθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης