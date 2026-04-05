Η επιστήμη πίσω από το τέλειο μυδοπίλαφο

Στο μυδοπίλαφο, το ρύζι μαγειρεύεται μέσα σε ζωμό γεμάτο ιώδιο, τα μύδια δίνουν τη συμπυκνωμένη νοστιμιά τους, τα μυρωδικά φρεσκάρουν το σύνολο και κάθε υλικό καταλαμβάνει τη θέση του με ακρίβεια. Το συναντά κανείς στις παράκτιες κουζίνες της χώρας, από τη Χαλκιδική μέχρι τις Σποράδες, καθώς είναι ένα πιάτο που περνά από γενιά σε γενιά.