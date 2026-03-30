Ανοίγουμε το ψυγείο και δεν υπάρχει τίποτα -Τι πρέπει να έχουμε στο σπίτι

Ανοίγουμε το ψυγείο, το κοιτάμε για λίγα δευτερόλεπτα και τελικά το κλείνουμε χωρίς να πάρουμε τίποτα. «Δεν υπάρχει τίποτα να φάμε» λέμε, παρότι το σπίτι είναι γεμάτο τρόφιμα. Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη φαγητού, αλλά η έλλειψη βασικών υλικών που μπορούν να γίνουν γεύμα. Όταν αυτά λείπουν, η κουζίνα σταματά να λειτουργεί και η λύση έρχεται απ’ έξω. Με λίγα σωστά επιλεγμένα τρόφιμα στο ντουλάπι, το ψυγείο και την κατάψυξη, μπορούμε να καλύψουμε την καθημερινότητα χωρίς άγχος και χωρίς σπατάλη.

Τι τρόφιμα πρέπει να έχουμε πάντα στο σπίτι

Για να μπορούμε να ετοιμάζουμε φαγητό χωρίς επιπλέον αγορές, αξίζει να έχουμε πάντα στο σπίτι βασικά τρόφιμα που διατηρούνται και συνδυάζονται εύκολα. Σε αυτά περιλαμβάνονται ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, κονσέρβες ντομάτας ή τόνου, αυγά, τυρί, γιαούρτι, κατεψυγμένα λαχανικά και ψωμί.

Αν μια παραγγελία κοστίζει κατά μέσο όρο 12–15 ευρώ και γίνεται 2–3 φορές την εβδομάδα, τότε σε έναν μήνα το ποσό μπορεί να φτάσει τα 100 έως 180 ευρώ. Σε ετήσια βάση, αυτό μεταφράζεται σε πάνω από 1.200 ευρώ, μόνο για φαγητό που θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να έχει ετοιμαστεί στο σπίτι.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr