Γιατί να πάω στο Milos;

Το Milos δεν είναι απλώς ένα ακόμη εστιατόριο υψηλής αισθητικής στο κέντρο μιας μητρόπολης. Είναι το αθηναϊκό αποτύπωμα μιας διαδρομής που ξεκίνησε πριν από δεκαετίες από τον Κώστα Σπηλιάδη και κατάφερε να τοποθετήσει την ελληνική πρώτη ύλη σε μερικά από τα πιο απαιτητικά τραπέζια του κόσμου.

Η σάλα του Milos στην Αθήνα, ήδη από την πρώτη του θέση στο Hilton, που δεν υπάρχει πια, έδινε κάτι μοναδικό. Την αίσθηση μιας μεγάλης ανάσας, του καθαρού οξυγόνου, του ανόθευτου φωτός και μιας πολυτέλειας πολύ πέρα από κινήσεις εντυπωσιασμού και υπερβολής.

Τα παλιά γκαρσόνια, η σχεδόν τρυφερή σχέση τους με τους γνωστούς πελάτες, η ζωντανή ψαριέρα με τα καλύτερα, τα πιο φρέσκα ψάρια να αναπαύονται στους πάγους, το τραπέζι του chef, μισοκρυμμένο στις κοιλότητες της κουζίνας, το παιχνίδι των ψαριών με συνταγές εμβληματικές του εστιατορίου, τα τηγανητά κολοκυθάκια και οι μελιτζάνες, όλα μαζί μια μεγάλη μήτρα που σε προφύλασσε από τον έξω κόσμο και σε τάιζε με φροντίδα και προσοχή. Η λογική παραμένει σταθερή μέχρι σήμερα: καθαρότητα, ακρίβεια, σεβασμός στα υλικά.



