Γιατί να πάω στο Milos;
CANTINA
milos Εστιατόρια ψαροφαγία

Γιατί να πάω στο Milos;

Με φόντο μια από τις πιο δυνατές υπογραφές της ελληνικής γαστρονομίας διεθνώς, το εστιατόριο Milos στην Αθήνα επανατοποθετεί την έννοια της πρώτης ύλης στο κέντρο της εμπειρίας, χωρίς περιττές φλυαρίες.

Γιατί να πάω στο Milos;
Το Milos δεν είναι απλώς ένα ακόμη εστιατόριο υψηλής αισθητικής στο κέντρο μιας μητρόπολης. Είναι το αθηναϊκό αποτύπωμα μιας διαδρομής που ξεκίνησε πριν από δεκαετίες από τον Κώστα Σπηλιάδη και κατάφερε να τοποθετήσει την ελληνική πρώτη ύλη σε μερικά από τα πιο απαιτητικά τραπέζια του κόσμου.

Η σάλα του Milos στην Αθήνα, ήδη από την πρώτη του θέση στο Hilton, που δεν υπάρχει πια, έδινε κάτι μοναδικό. Την αίσθηση μιας μεγάλης ανάσας, του καθαρού οξυγόνου, του ανόθευτου φωτός και μιας πολυτέλειας πολύ πέρα από κινήσεις εντυπωσιασμού και υπερβολής.

Τα παλιά γκαρσόνια, η σχεδόν τρυφερή σχέση τους με τους γνωστούς πελάτες, η ζωντανή ψαριέρα με τα καλύτερα, τα πιο φρέσκα ψάρια να αναπαύονται στους πάγους, το τραπέζι του chef, μισοκρυμμένο στις κοιλότητες της κουζίνας, το παιχνίδι των ψαριών με συνταγές εμβληματικές του εστιατορίου, τα τηγανητά κολοκυθάκια και οι μελιτζάνες, όλα μαζί μια μεγάλη μήτρα που σε προφύλασσε από τον έξω κόσμο και σε τάιζε με φροντίδα και προσοχή. Η λογική παραμένει σταθερή μέχρι σήμερα: καθαρότητα, ακρίβεια, σεβασμός στα υλικά.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

