Το Cantina κάνει Πάσχα στην ορεινή Αρκαδία με σούβλες και ψητά

Το Πάσχα μυρίζει κάρβουνο, λίπος που στάζει στη θράκα, τσίκνα που απλώνεται στον αέρα και γίνεται σχεδόν μέρος του τοπίου. Πάσχα είναι οι σούβλες που γυρίζουν ασταμάτητα, τα ψητά που ψήνονται αργά, οι άνθρωποι γύρω από τη φωτιά. Το Cantina που κυκλοφορεί με το Πρώτο Θέμα σήμερα, Κυριακή 29 Μαρτίου, δεν καταγράφει απλώς τη γιορτή. Την ζει- από τη φωτιά μέχρι το πιάτο και από τον τόπο μέχρι τη μνήμη.

Πάσχα στην ορεινή Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο

Αυτό το Πάσχα, επιλέξαμε να στήσουμε τις σούβλες στο Μαίναλο, στην ορεινή Αρκαδία, σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, ανάμεσα στα έλατα, εκεί όπου βρίσκεται το Manna. Μαζί με τον Αθηναγόρα Κωστάκο ανάψαμε φωτιές και στήσαμε ένα λαμπριάτικο τραπέζι όπως του αξίζει: με αρνί στη σούβλα, κοκορέτσι που ψήνεται αργά, γαρδουμπάκια, αλλά και πιάτα που συμπληρώνουν τη γιορτή — άγρια σπαράγγια στη σχάρα, αγκινάρες, πίτες, ψωμιά και γλυκά. Ένα τραπέζι που πατά γερά στην παράδοση, αλλά στέκεται απόλυτα στο σήμερα.

