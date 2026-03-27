Γιάννης Ροκανάς: «Η ελληνική ταυτότητα είναι πάντα παρούσα» στο νέο GB Roof Garden
Ο Γιάννης Ροκανάς αναλαμβάνει το τιμόνι της κουζίνας στο εμβληματικό GB Roof Garden, φέρνοντας μαζί του μια ώριμη, σύγχρονη ματιά πάνω στην ελληνική γαστρονομία.
Ο Γιάννης Ροκανάς είναι ένας μάγειρας παθιασμένος με την πρώτη ύλη και την εποχικότητα των υλικών, με σαφή ελληνοπρεπή μαγειρική κουλτούρα, με καθαρή γευστική ταυτότητα και συνετή χρήση των συγχρόνων τεχνικών. Η διαδρομή του περνά μέσα από ένα μακρύ γαστρονομικό ξενοδοχειακό πρίσμα, με σημαντικούς σταθμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό. Υπήρξε Sous Chef στο ιστορικό Hotel Sacher στο Salzburg, καθώς και επικεφαλής προσωπικός σεφ για προσωπικότητες παγκόσμιας εμβέλειας. Ερχόμενοι στο σήμερα, ο σεφ Γιάννης Ροκανάς αναλαμβάνει να ανανεώσει δημιουργικά το μενού του εμβληματικού εστιατορίου GB Roof Garden, ταυτιζόμενος με τη φιλοσοφία του executive chef της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και του King George, Αστερίου Κουστούδη, ως προς τη χρήση εποχικών υλικών και επιλεγμένων εγχώριων προϊόντων, δημιουργώντας βαθιά γευστικά πιάτα σε ένα Μεσογειακό γαστρονομικό τερέν.
