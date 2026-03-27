Αποθηκεύετε σωστά ψάρια και θαλασσινά; Χημικός τροφίμων εξηγεί τα πιο συχνά λάθη

Τα αλιεύματα ανήκουν στα πιο ευαλλοίωτα τρόφιμα της κουζίνας. Ο λόγος είναι απλός, έχουν υψηλή υγρασία, πλούσιο πρωτεϊνικό φορτίο και χρειάζονται αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας, από τη στιγμή της αγοράς, μέχρι και τη στιγμή που θα μπουν στην κατσαρόλα ή στο τηγάνι. Αυτό ισχύει για όλα τα προϊόντα που φτάνουν στο σπίτι μας από τη θάλασσα, φρέσκα ψάρια, κατεψυγμένα προϊόντα, κεφαλόποδα, μαλακόστρακα, οστρακοειδή, ακόμη και παρασκευάσματα αλιευμάτων όπως ο ταραμάς, το αυγοτάραχο ή το μπρικ.

Η σωστή οικιακή αποθήκευση δεν αφορά μόνο τη διάρκεια ζωής τους, αλλά και την ασφάλεια. Ένα ψυγείο που δεν κρατά σταθερά χαμηλή θερμοκρασία, μια σακούλα που μένει για ώρα στον πάγκο, ένα μπολ με ωμά μύδια δίπλα σε σαλάτα έτοιμη για κατανάλωση αποτελούν μικρές παραλείψεις που αρκούν για να αυξηθεί ο μικροβιακός κίνδυνος. Η βασική αρχή είναι σαφής, τα αλιεύματα μπαίνουν γρήγορα στο κρύο, παραμένουν σωστά διαχωρισμένα από τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα και ελέγχονται και αποθηκεύονται σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες της συσκευασίας ή του παραγωγού.

