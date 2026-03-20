4 διευθύνσεις για γλυκά χωρίς ζάχαρη στην Αθήνα

Στην Αθήνα υπάρχουν ζαχαροπλαστεία που ειδικεύονται σε γλυκά χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά γλυκαντικά, φυσικά συστατικά και πρώτες ύλες όπως ξηρούς καρπούς, φρούτα ή σιρόπια φυτικής προέλευσης. Πολλά από αυτά τα μαγαζιά προσφέρουν και επιλογές χωρίς γλουτένη ή vegan, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές για όσους θέλουν να απολαύσουν ένα γλυκό, αλλά έχουν ειδική διατροφή.