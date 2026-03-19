No Crumbs: Για κρουασάν με ρυζόγαλο και λουκανικόπιτα με teriyaki στο Παγκράτι (+video)
Ένας φούρνος νέας γενιάς που μετράει μόλις λίγους μήνες ζωής και ήδη έχει γίνει από τους πιο γνωστούς στην πόλη.
Λίγο πριν ξεκινήσει η μεγάλη ανηφόρα της Υμηττού, στα αριστερά σε μια γωνία, θα συναντήσετε μια ουρά από κόσμο να περιμένει. Συνήθως τα πρωινά και τα Σαββατοκύριακα είναι μεγαλύτερη. Σε αυτή λοιπόν, την γωνία βρίσκεται το No Crumbs. Ένας φούρνος νέας γενιάς που μετράει μόλις λίγους μήνες ζωής και ήδη έχει γίνει από τους πιο γνωστούς στην πόλη.
Ο χώρος μικρός, λειτουργεί σαν μικρό εργαστήριο. Οι κινήσεις των ανθρώπων στο ανοιχτό εργαστήρι γρήγορες αλλά όχι βιαστικές. Οι λαμαρίνες μπαινοβγαίνουν διαρκώς στον φούρνο και η βιτρίνα γεμίζει και ξαναγεμίζει μέσα στη μέρα. Δεν υπάρχει η ακινησία που συχνά συναντά κανείς σε αρτοποιεία όπου όλα έχουν τοποθετηθεί από νωρίς το πρωί και απλώς περιμένουν να πουληθούν. Μια θεατρική παράσταση που σε συνεπαίρνει όση ώρα αναλογίζεσαι τι θα δοκιμάσεις αυτή την φορά, και την επόμενη. Γιατί σίγουρα θα επιστρέψεις σε αυτό τον μοσχοβολιστό φούρνο.
