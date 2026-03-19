Το πιο βρώμικο σημείο στο μαχαίρι δεν είναι η λεπίδα

Κοιτάμε τη λεπίδα, την πλένουμε σχολαστικά, την περνάμε από το πλυντήριο πιάτων και θεωρούμε ότι το μαχαίρι είναι καθαρό. Όμως υπάρχει ένα σημείο που σχεδόν πάντα μας ξεφεύγει και είναι συχνά το πιο «φορτωμένο» μικροβιακά: η ένωση ανάμεσα στη λεπίδα και τη λαβή.

Εκεί, σε αυτή τη λεπτή «ραφή», συγκεντρώνονται υπολείμματα τροφών, λίπη και υγρασία που δεν απομακρύνονται εύκολα. Με τον χρόνο, δημιουργείται ένα λεπτό στρώμα βρωμιάς που μπορεί να γίνει ορατό ή να παραμένει αόρατο αλλά ενεργό.



