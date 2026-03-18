Σεϋχέλλες: Για τις φημισμένες παπαρδέλες με καβουρμά και τριγωνική κασερόπιτα

Οι Σεϋχέλλες, γεωγραφικά μιλώντας, είναι ένα αρχιπέλαγος 115 νησιών στον Ινδικό Ωκεανό. Στην αθηναϊκή εκδοχή τους, ωστόσο, δεν έχουν κοκοφοίνικες ούτε τιρκουάζ λιμνοθάλασσες. Έχουν τραπέζια στριμωγμένα, πιάτα που μοιράζονται και μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια στην πλατεία Αυδή, στο Μεταξουργείο.

Όταν άνοιξαν για πρώτη φορά, πριν από 13 χρόνια περίπου, οι Σεϋχέλλες έπεσαν σε μια γειτονιά που τότε δεν είχε ακόμη αποφασίσει τι θέλει να γίνει. Το εστιατόριο λειτούργησε σχεδόν σαν καταλύτης. Ξαφνικά, η πλατεία άρχισε να γεμίζει κόσμο. Καλλιτέχνες, άνθρωποι της πόλης, φίλοι φίλων και όσοι απλώς είχαν ακούσει ότι εκεί συμβαίνει κάτι ενδιαφέρον. Για να βρει κανείς τραπέζι χρειαζόταν συνήθως γνωριμία ή επιμονή. Κάποιοι πήγαν απλά να για πουν ότι πήγαν, κάποιοι για το φαγητό του και κάποιοι τρίτοι για την φάση. Ήταν δηλαδή ένα «φασέϊκο» στέκι όπως θα λέγαμε σήμερα.