Γιατί πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας μπακαλιάρο

Ο μπακαλιάρος έχει λευκή, τρυφερή σάρκα και πιο απαλή γεύση, σε σχέση με ψάρια τα οποία έχουν έντονο άρωμα ή πιο λιπαρή υφή. Έτσι γίνεται πιο εύκολα αποδεκτός από παιδιά, που δείχνουν διστακτικά απέναντι στα θαλασσινά. Παράλληλα, η σάρκα του διαχωρίζεται σχετικά εύκολα σε καθαρά κομμάτια, κάτι που διευκολύνει σημαντικά το προσεκτικό καθάρισμα από τα κόκαλα. Για πολλές οικογένειες, αυτό είναι καθοριστικό. Δεν είναι μικρό πράγμα να μπορούμε να σερβίρουμε ψάρι, με μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερο άγχος, ειδικά στις μικρές ηλικίες.

Η θρεπτική αξία του μπακαλιάρου στην παιδική διατροφή

Ο μπακαλιάρος είναι μια τροφή με ουσία. Προσφέρει πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, απαραίτητες για την ανάπτυξη των μυών, των ιστών και συνολικά του παιδικού οργανισμού. Σε μια περίοδο ζωής όπου το σώμα και ο εγκέφαλος βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη, η ποιότητα της πρωτεΐνης έχει σημασία, όχι μόνο η ποσότητα.