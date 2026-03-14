Terroir Bistrotheque: Ένα wine bar που δίνει έμφαση στο τρίπτυχο «ποτό, κρασί, μουσική» στο Παγκράτι

Στην γωνία των οδών Αρριανού και Παυσανίου, ένα μικρό γουστόζικο bar ξεπροβάλλει. Το Terroir Bistrotheque άνοιξε στα τέλη του 2023 και είναι το δημιούργημα της γνωστής DJ, Ηρώς Δοντά και του για χρόνια πίσω από τις μπάρες Πέτρου Μπακή. Φαινομενικά είναι ένα ακόμη wine bar στη δημοφιλή γειτονιά του Παγκρατίου. Στη σύντομη παραμονή μου ένα γλυκό βραδύ Παρασκευής όμως, διαπίστωσα πως είναι πολλά περισσότερα. Καταρχάς είναι οι άνθρωποι. Η Ηρώ, ο Πέτρος και ο Αντώνης. Ο νεότερος της παρέας. Φιλόξενοι, προσηνείς, και χαμογελαστοί, με αίσθημα φιλοξενίας χωρίς επιτήδευση, με έκαναν γρήγορά να νιώσω οικεία και ζεστά σε έναν χώρο που επισκεπτόμουν για πρώτη φορά. Όπως έχω γράψει κάτ’ επανάληψη «Αληθινά μπαρ είναι εκείνοι οι χώροι που αγκαλιάζουν τους μοναχικούς πελάτες».



