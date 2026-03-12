12 χορταστικές σαλάτες με όσπρια για κάθε εποχή

Τα όσπρια γίνονται σαλάτα και μετατρέπονται στα πιο θρεπτικά και χορταστικά πιάτα της μεσογειακής κουζίνας. Φακές, ρεβίθια, φασόλια και άλλα αγαπημένα όσπρια γίνονται η βάση για δροσερές και πολύχρωμες σαλάτες που μπορούν να σταθούν άνετα ακόμη και ως πλήρες γεύμα.



Συνδυάζονται ιδανικά με λαχανικά, μυρωδικά, τυριά ή και πρωτεΐνη όπως κοτόπουλο και τόνο, δημιουργώντας ισορροπημένα πιάτα γεμάτα γεύση.





Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr Συγκεντρώσαμε 12 νόστιμες και εύκολες συνταγές για σαλάτες με όσπρια που ταιριάζουν σε κάθε εποχή και τραπέζι.