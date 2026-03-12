Γιώργος Σαριδάκης: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ισχυρό brand ελληνικού ελαιολάδου στο εξωτερικό»

Ο Γιώργος Σαριδάκης, παραγωγός εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, μιλά για το Pathos, το μονοποικιλιακό βιολογικό ελαιόλαδο από κορωνέικη ελιά που παράγεται στις υπώρειες του Ψηλορείτη, αλλά και για τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει το ελληνικό ελαιόλαδο στις διεθνείς αγορές.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Έλληνες παραγωγοί επιχειρούν να περάσουν από το ανώνυμο ελαιόλαδο στο επώνυμο προϊόν με διεθνή προσανατολισμό. Το Pathos είναι μία από αυτές τις προσπάθειες. Παράγεται στην επαρχία Μαλεβιζίου, στις υπώρειες του Ψηλορείτη, από κορωνέικη ελιά και κυκλοφορεί σε περιορισμένες ποσότητες με στόχο κυρίως τις αγορές του εξωτερικού. Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται ο παραγωγός Γιώργος Σαριδάκης, του οποίου η οικογένεια καλλιεργεί ελιές εδώ και πολλές γενιές, αλλά τα τελευταία χρόνια επέλεξε να επενδύσει στην ποιότητα, την τυποποίηση και τη δημιουργία μιας σαφούς ταυτότητας για το προϊόν.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί μιλά για την ιστορία των ελαιώνων της οικογένειας, τις επιλογές που διαμόρφωσαν το Pathos και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το ελληνικό, premium εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στις διεθνείς αγορές.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr