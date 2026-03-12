Νισεστές: Τι είναι και πώς χρησιμοποιείται στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική
Νισεστές: Τι είναι και πώς χρησιμοποιείται στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική
Τι είναι ο νισεστές, πώς χρησιμοποιείται στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Σε ποια γλυκά μπαίνει, ποια η διαφορά του από το κορν φλάουρ.
Ο νισεστές (ή νισεστέ) είναι ένα παραδοσιακό άμυλο που χρησιμοποιείται για να δένει κρέμες, σάλτσες και γλυκά όπως ο χαλβάς Φαρσάλων και το λουκούμι. Αν και σήμερα έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από το κορν φλάουρ, παραμένει βασικό υλικό σε πολλές συνταγές της μικρασιατικής ζαχαροπλαστικής.
