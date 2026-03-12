Νισεστές: Τι είναι και πώς χρησιμοποιείται στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική
CANTINA
νισεστές νισεστέ

Νισεστές: Τι είναι και πώς χρησιμοποιείται στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική

Τι είναι ο νισεστές, πώς χρησιμοποιείται στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Σε ποια γλυκά μπαίνει, ποια η διαφορά του από το κορν φλάουρ.

Νισεστές: Τι είναι και πώς χρησιμοποιείται στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική
Ο νισεστές (ή νισεστέ) είναι ένα παραδοσιακό άμυλο που χρησιμοποιείται για να δένει κρέμες, σάλτσες και γλυκά όπως ο χαλβάς Φαρσάλων και το λουκούμι. Αν και σήμερα έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από το κορν φλάουρ, παραμένει βασικό υλικό σε πολλές συνταγές της μικρασιατικής ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης