Πώς η NuCrema ION απογειώνει τις σπιτικές βάφλες και κρέπες
Πώς η NuCrema ION απογειώνει τις σπιτικές βάφλες και κρέπες

Οι βάφλες και οι κρέπες είναι από τα πιο πολύ δημοφιλή γλυκά, καθώς μπορούν να σερβιριστούν ως πρωινό, επιδόρπιο ή ως γλυκό σνακ μέσα στη μέρα

Επιπλέον, η ουδέτερη γεύση της ζύμης μάς επιτρέπει να «παίξουμε» με πολλούς συνδυασμούς υλικών, όπως τα φρούτα και οι ξηροί καρποί. Ωστόσο, το σοκολατένιο συστατικό που δίνει γλυκύτητα και πλούσια γεύση σε κάθε συνταγή είναι η πραλίνα φουντουκιού. Κι εδώ έρχεται η NuCrema ION, με την κρεμώδη υφή, το πλούσιο άρωμα φουντουκιού και τη σοκολατένια γεύση, να απογειώσει γευστικά κάθε αποτέλεσμα.

