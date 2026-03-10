Alma: Για nose to tail πιάτα και προϊόντα από το χωράφι πίσω από το Εθνικό Θέατρο της Πράγας
Σε ένα ιστορικό κτίριο έξι αιώνων, ο σεφ Πετρ Ζίντεκ επαναπροσδιορίζει στο Alma την τσεχική γαστρονομία με zero-waste φιλοσοφία, φωτιά, ζυμώσεις και πιάτα που ισορροπούν ανάμεσα στην παράδοση και τον σύγχρονο πειραματισμό.
Πίσω από το Εθνικό Θέατρο της Πράγας, σε έναν δρόμο με ιστορία έξι αιώνων, το Alma δεν είναι απλώς ένα ακόμα σύγχρονο εστιατόριο. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αναπνέει μέσα σε ένα κτίριο-παλίμψηστο: πρώην κινηματογράφος του Μεσοπολέμου, τυπογραφείο, εργαστήριο καπέλων, μπαρόκ κελάρι, ακόμα και βυρσοδεψείο. Σήμερα, η ομάδα πίσω από το Kro Kitchen γράφει εδώ το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Πράγας, με οδηγό τη φωτιά, τη ζύμωση και τον απόλυτο σεβασμό στην πρώτη ύλη.
