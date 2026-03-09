Scrambled cookies: Το TikTok βρήκε έναν νέο τρόπο να καταστρέψει τα μπισκότα στο τηγάνι
Η ζύμη δεν μπαίνει στον φούρνο αλλά στο τηγάνι, όπου σπάει σε κομμάτια σαν scrambled eggs. Viral trend ή απλώς ένα ακόμη πείραμα των social media;
Τι είναι τα scrambled cookies
Αν νομίζαμε ότι τα μπισκότα έχουν ήδη δοκιμαστεί με κάθε πιθανό τρόπο, το TikTok βρήκε έναν καινούργιο: να ψήνονται σε τηγάνι και να σπάνε σε κομμάτια, όπως ακριβώς τα scrambled eggs.
Η ιδέα είναι απλή αλλά οπτικά εντυπωσιακή. Αντί να σχηματίζονται κανονικά μπισκότα και να μπαίνουν στον φούρνο, η ζύμη ψήνεται σε ένα τηγάνι και ανακατεύεται συνεχώς με σπάτουλα μέχρι να μετατραπεί σε μικρά τραγανά κομμάτια. Το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο crumble ή τραγανό topping παρά κλασικό μπισκότο, αλλά ακριβώς αυτή η «χαοτική» διαδικασία είναι που έκανε το trend να γίνει viral.
